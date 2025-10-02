Ospedale di Polla. Il 7 ottobre appuntamento per le future mamme con l’Unità di Ostetricia e Ginecologia
Anche per il mese di ottobre all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Polla ci sarà un’occasione di confronto, condivisione e scoperta per le future mamme.
Il primo incontro di accompagnamento alla nascita dal titolo “Progetto Supermamma” è in programma per il 7 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 nell’Aula Magna “Sen. Giosi Roccamonte” dell’ospedale.
Completa la tua iscrizione o chiedi informazioni scrivendo a ostetricia.polla@gmail.com