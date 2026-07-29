La Polizia di Stato con la Squadra Mobile della Questura di Salerno, nel quartiere di Mariconda, ha arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di droga.

A seguito di una segnalazione pervenuta alla Questura, attraverso l’applicativo “Youpol“, la Squadra Mobile ha avviato immediati accertamenti che hanno consentito di individuare, dopo la perquisizione, nella disponibilità dell’uomo circa 240 grammi di cocaina, oltre 2 chili e mezzo di marijuana, 100 grammi di hashish e 250 grammi di ketamina, unitamente a materiale per il confezionamento della droga.

Sono stati trovati 4.965 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività delittuosa.