Le fiamme continuano a bruciare la vegetazione nel territorio del Cilento.

Nelle ultime ore grossi roghi sono divampati nelle località Ortodonico e Pistacchio a Montecorice e lungo la Strada Regionale 447 in località Caprioli a Pisciotta.

Le alte lingue di fuoco con il caldo e il vento si sono immediatamente propagate radendo al suolo sterpaglie e macchia mediterranea. In particolare, a Pisciotta, l’incendio ha provocato anche la caduta di alcuni massi che sono finiti lungo la carreggiata.

Al lavoro le quadre della Comunità Montana Alento Monte Stella e i Vigili del Fuoco, nel tentativo di estinguere le fiamme o quantomeno che possano propagarsi ulteriormente.

Il sindaco di Pisciotta data la gravità del rogo sta valutando la chiusura temporanea dell’arteria stradale per consentire le necessarie operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.