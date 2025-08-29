Attimi di paura questa mattina in pieno centro a Salerno, lungo Corso Vittorio Emanuele.

Una donna di origini straniere si trovava in città insieme ad un uomo quando quest’ultimo avrebbe iniziato ad urlarle contro fino a strattonarla, spingerla a terra e colpirla con un calcio. Ma non sarebbe finita lì, avrebbe infatti continuato ad inveire fino ad urlarle “se chiami la Polizia ti ammazzo”.

I presenti che hanno assistito increduli alla scena sono immediatamente intervenuti per mettere fine alla violenza e per richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale che hanno prestato soccorso alla vittima, mettendola al sicuro, e i Carabinieri che hanno allontanato l’uomo portandolo via.