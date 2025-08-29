Riccardo Scamarcio ospite del resort “Petrasia” a Villamare.

L’accogliente struttura ha aperto ieri le sue porte all’attore pugliese, noto per aver prestato il volto a numerosi successi cinematografici e televisivi come “Tre metri sopra il cielo”, “Manuale d’amore”, “Romanzo Criminale” e “Mine vaganti”, per citarne solo alcuni. Scamarcio, giunto nel Golfo di Policastro per un evento previsto a Villamare, ha alloggiato nel resort insieme alla figlioletta.

Questa mattina si è concesso insieme alla figlia un momento di relax con una colazione a bordo piscina.

Non si è sottratto all’affetto e alla richiesta di un selfie da parte di ospiti e curiosi, prima di lasciare la struttura gestita dal gruppo Adinolfi.

Soddisfatta la direzione del Petrasia che ha speso parole entusiaste per l’attore: “Una persona a modo, educatissima e per nulla sopra le righe. Siamo estremamente soddisfatti di aver ospitato lui e la sua cara bambina”.