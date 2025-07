Vandali in azione nella notte in località Borgo San Giacomo ad Eboli. Due giovani si sono avvicinati ad una Fiat Panda parcheggiata in strada e hanno mandato in frantumi tutti i finestrini dell’auto.

A denunciare l’accaduto sui social è stato il proprietario del veicolo che questa mattina ha fatto la spiacevole scoperta.

I due vandali sono stati ripresi dalle telecamere mentre si trovavano nei pressi della Panda.

“Se non vi presentate subito a riparare i danni, pubblico i video delle vostre facce di mer***” ha scritto l’uomo su Fb.

Intanto è stata sporta denuncia sull’accaduto alle Forze dell’Ordine.