Alla presenza del sindaco Vincenzo Sessa è stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo parco giochi a Nocelleto di Fisciano, realizzato dal Comune in collaborazione con la Banca Monte Pruno e la Fondazione Monte Pruno.

Il parco è stato intitolato a Nicolas Jan Losco ed Ettore Borsa, due giovani prematuramente scomparsi, in un toccante tributo alla loro memoria. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali che hanno potuto scoprire il nuovo spazio pubblico pensato per offrire momenti di gioco sicuro e inclusivo ai bambini della comunità.

L’area, completamente riqualificata, è stata arricchita anche da nuove alberature, segno di rinascita e futuro. Tra i presenti anche il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, che ha sottolineato la costante vicinanza dell’istituto di credito cooperativo alla comunità di Fisciano, con un impegno concreto e continuativo al sostegno di iniziative capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Ad accompagnare il Direttore anche il Responsabile dell’Area Irno-Salerno Michele Pierri. In rappresentanza della Fondazione Monte Pruno il Direttore Antonio Mastrandrea che ha portato il saluto affettuoso e sentito del Presidente Michele Albanese. “Anche se impossibilitato ad essere presente fisicamente – ha fatto sapere il Presidente – desidero esprimere, a nome mio personale e della Fondazione che rappresento, la profonda soddisfazione per questa iniziativa, che dimostra ancora una volta come, lavorando insieme e facendo rete, si possano costruire luoghi veri di comunità, crescita e speranza.”

Non è la prima volta che la Banca e la Fondazione Monte Pruno si fanno promotrici di interventi a beneficio del territorio. Qualche anno fa, infatti, avevano contribuito alla realizzazione del Parco Giochi “Gaetana Pierri” nei pressi della sede distaccata della Banca a Fisciano, rafforzando un impegno che non conosce pause.

Il sindaco Sessa ha voluto ringraziare pubblicamente i partner dell’iniziativa per il supporto concreto e costante, sottolineando quanto opere come questa rappresentino un investimento fondamentale per il benessere e la crescita delle frazioni e delle famiglie dell’intero territorio comunale. Il Parco Giochi di Nocelleto è ora aperto e pronto ad accogliere i sorrisi e la vitalità dei bambini della frazione e dei cittadini. Una testimonianza tangibile che il bene comune si costruisce insieme.