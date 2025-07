La Gelbison annuncia l’ingaggio di Alejandro Manuel González Fernández, terzino destro e sinistro classe 2005 di nazionalità argentina.

Cresciuto calcisticamente nel prestigioso settore giovanile del Vélez Sarsfield in Argentina, Manuel ha poi proseguito il suo percorso in Europa, maturando esperienza nella stagione 2023/24 con il Club Esportiu Constància, formazione spagnola militante nella terza divisione.

Più recentemente ha indossato la maglia dell’FC Vigor Senigallia, mettendosi in evidenza per personalità e duttilità difensiva. Si tratta di un innesto di prospettiva per la rosa a disposizione di mister Carcione, che potrà contare su un giovane talento determinato e desideroso di affermarsi nel calcio italiano.

“Benvenuto tra i rossoblù, Manuel! Avanti tutta!” fanno sapere dalla Gelbison.