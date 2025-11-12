Eboli in festa per il secolo di vita compiuto dalla signora Sara Marano che ieri ha festeggiato circondata dall’affetto della sua famiglia.

A farle visita per la speciale occasione anche il sindaco Mario Conte e l’Amministrazione comunale.

La signora Marano è una nota insegnante ebolitana ed è molto stimata dalla comunità che ieri, simbolicamente, le ha manifestato amore e gioia nel giorno in cui ha spento le 100 candeline.

Il sindaco Conte le ha portato in dono una targa ricordo per rendere omaggio ad “una vita dedicata con passione, cultura e impegno alla formazione di generazioni di cittadini“.