Sdegno a Pontecagnano per alcune scritte vandaliche che questa mattina sono state ritrovate sui muri dell’ex asilo Maria Pia di Savoia in via Alfani che oggi è sede dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune.

Ignoti nella notte hanno agito imbrattando con la vernice rossa la struttura comunale che è stata inaugurata pochi mesi fa.

Slogan No Vax e contro l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sono il tema delle frasi lasciate dai vandali.

Indagini in corso per risalire all’identità di chi ha agito.