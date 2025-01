Sono tante le azioni che giornalmente si possono compiere per prendersi cura di sé stessi e, in quest’ottica, importante è soprattutto l’equilibrio tra salute mentale e fisica.

Sempre più persone arrivano alla consapevolezza di voler migliorare la propria salute e non solo il peso. Mangiare in modo corretto, sano ed equilibrato è il primo passo per un cambiamento decisivo e per intraprendere un percorso che possa portare a benefici psico-fisici è giusto affidarsi a professionisti.

Fondamentali sono dunque i consigli della dottoressa Martina Santini, Biologa Nutrizionista e appassionata di cucina. Dopo la laurea e l’iscrizione all’Ordine nazionale dei Biologi si è dedicata da subito ai suoi pazienti che accoglie nello studio presso il Palazzo Ritorto in Piazza “G. Ritorto” a Polla, cercando di avere un approccio all’alimentazione molto attento alle esigenze del singolo e soprattutto personalizzato che si adatti alle abitudini e allo stile di vita delle persone.

Si è occupata inoltre di sicurezza alimentare e controllo qualità, spinta dalla passione per la cucina.

La dottoressa Santini sarà protagonista di “Nutri-verità”, rubrica che prende il via domenica 2 febbraio in cui parlerà di alcuni falsi miti che riguardano l’alimentazione. Sarà possibile raccogliere domande o curiosità dei lettori a cui sarà ben lieta di rispondere.

E’ possibile contattare la dottoressa mandando una mail all’indirizzo martinas@dieta-nutrizionista.it