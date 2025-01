Il sindaco di Lagonegro, con ordinanza, ha vietato l’accesso alla superficie ghiacciata del Lago Laudemio.

L’abbassamento delle temperature atmosferiche ha provocato il parziale congelamento della superficie del lago. Tante persone si avventurano con il conseguente e gravissimo pericolo per la loro incolumità dovuto al rischio di rottura dello strato di ghiaccio che si è formato sull’estensione del bacino lacustre.

Per questo si è reso necessario impedire l’accesso al laudemio per evitare il verificarsi di incidenti. In caso di inottemperanza i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Il Corpo di Polizia Locale è tenuto a far osservare l’ordinanza.