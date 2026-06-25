Questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia si è riunita la Giunta regionale della Campania.

Su proposta del Presidente e degli assessori competenti sono stati esaminati e approvati diversi provvedimenti, tra cui la revisione dei criteri di valutazione dei direttori generali per una sanità sempre più efficiente e vicina ai cittadini. Inoltre, sono stati approvati investimenti per l’ambiente e la valorizzazione del territorio, e ancora il Piano triennale per il Turismo e quello operativo annuale a sostegno alla cultura cinematografica.

Nel solco dell’atto di indirizzo sulla responsabilità dei Direttori Generali approvato nella precedente seduta, la Giunta ha aggiornato gli obiettivi tematici di premialità dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, rendendoli più coerenti con le priorità in materia di sicurezza delle cure, emergenza-urgenza e appropriatezza dei percorsi.

Gli obiettivi, differenziati per tipologia di Azienda, comprendono la riduzione della permanenza in Pronto Soccorso oltre 8 ore per i pazienti in attesa di ricovero, la riduzione delle permanenze in Osservazione Breve Intensiva oltre 44 ore, la riduzione dell’indice di mortalità per l’infarto IMA-STEM, il rispetto dei tempi massimi di attesa per prestazioni specialistiche e ricoveri programmati e un paniere territoriale dedicato alle ASL (appropriatezza delle prescrizioni di medici di medicina generale e pediatri, riduzione dell’ospedalizzazione evitabili per patologie croniche che necessitano di una presa in carico territoriale quali diabete, BPCO e scompenso cardiaco, copertura vaccinale anti-HPV, prevenzione degli infortuni sul lavoro). Il sistema, così rivisto, si applica senza efficacia retroattiva, a decorrere dall’adozione della delibera.

Sono stati definiti, inoltre, i criteri e gli obiettivi per la verifica intermedia di confermabilità dei Direttori Generali, prevista al ventiquattresimo mese di incarico (prossima scadenza per la generalità delle Aziende: agosto 2027). Il sistema estende alle Aziende a vocazione ospedaliera gli obiettivi di esito clinico-assistenziale e adotta per tutti gli enti un impianto metodologico omogeneo, con prevalenza della performance di salute. È introdotto un criterio trasversale in materia di comunicazione istituzionale e riservatezza, che impegna i Direttori Generali all’uso dei soli canali ufficiali e al rispetto degli obblighi di riservatezza. Anche in questo caso i nuovi criteri operano senza efficacia retroattiva.

“La sanità resta tra le priorità di questa amministrazione, oggi definiamo un metodo ovvero leghiamo la valutazione ai risultati di salute, misurabili e verificabili per i manager in ambito sanitario. Premialità e conferma degli incarichi dei direttori generali saranno ancorate a obiettivi concreti la riduzione delle attese in Pronto Soccorso per i pazienti in attesa di ricovero, il miglioramento degli esiti clinici, il rispetto dei tempi massimi di attesa per visite e ricoveri con un paniere dedicato alle ASL che valorizza l’appropriatezza delle cure e la riduzione dei ricoveri evitabili per le patologie croniche. È una scelta di responsabilità e trasparenza. Continueremo a misurare ciò che facciamo, perché la qualità e la sicurezza delle cure non sono affermazioni di principio ma obiettivi da raggiungere ogni giorno” ha dichiarato il presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico.

La Giunta regionale ha poi approvato l’Atto triennale di indirizzo per il Turismo 2026-2028, documento che definisce gli obiettivi strategici della politica turistica regionale per il triennio di riferimento, che individua le priorità di intervento, fissa le linee di azione che guidano la programmazione annuale e stabilisce il raccordo tra la programmazione regionale e quella nazionale ed europea. Esso costituisce il riferimento fondamentale per la predisposizione del Programma annuale della Regione per il Turismo, strumento attraverso cui la strategia triennale si traduce in interventi operativi, assegnazione di risorse e azioni concrete sui territori.