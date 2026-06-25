A Battipaglia, attraverso apposita ordinanza, è stato disposto il divieto di balneazione nella zona marina di Spineta Nuova, in prossimità della foce del fiume Tusciano.

La decisione si rende necessaria a seguito degli esiti analitici trasmessi dall’ARPAC relativi ai campionamenti effettuati in data 22 giugno, dai quali è emerso il superamento dei parametri microbiologici previsti dalla normativa vigente. L’area interessata si estende da 200 metri a sud della foce del Tusciano fino a 528 metri oltre.

Il provvedimento recepisce inoltre quanto stabilito dalla Giunta Regionale della Campania con le deliberazioni n. 42/2026 e n. 165/2026, che classificano le acque di balneazione per la stagione 2026 e individuano i tratti permanentemente o temporaneamente non idonei alla balneazione. In particolare, la Regione ha ribadito che tutte le acque classificate come scarse devono essere considerate non balneabili all’inizio della stagione.

Sono state inoltre avviate le comunicazioni agli enti competenti, tra cui Regione Campania, Ministero della Salute, ASL Salerno, ARPAC e Capitaneria di Porto. L’Amministrazione comunale invita i cittadini al rispetto del divieto, ricordando che la tutela della salute pubblica e dell’ambiente marino rappresenta una priorità assoluta.