In occasione della conviviale di condivisione dei progetti dell’anno rotariano il Rotary Club Salerno Est ha presentato le azioni realizzate nel corso degli ultimi mesi, evidenziando i risultati raggiunti grazie alla collaborazione con numerosi partner e sostenitori.

Tra le iniziative illustrate ha assunto particolare rilievo il progetto umanitario “Kenya 2”, finalizzato a garantire assistenza sanitaria e sostegno alle comunità più fragili del Paese africano e seguito dalla dottoressa Rossella Cirillo, specialista in Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia della Mano e Microchirurgia, Dirigente Medico presso il Reparto di Ortotraumatologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

La dottoressa Cirillo è stata per circa un mese, tra marzo e aprile, in Africa, in Kenya, presso l’ospedale di Kilifi (Mombasa) che serve una popolazione di circa 122.000 abitanti in una delle aree più povere del Kenya e presso l’ospedale Missionario di Matiri Meru (Nairobi), dove ha effettuato circa settanta interventi di chirurgia, di microchirurgia e anche di chirurgia traumatologica, diagnosticati sia all’arto superiore che a quello inferiore. Sono state portate in Kenya delle nuove attrezzature mediche: una strumentazione per la chirurgia della mano e microchirurgia utilizzata presso l’ospedale di Kilifi.

Nel corso della serata, il Presidente del Rotary Club Salerno Est Ermanno Lambiase ha insignito la Banca Monte Pruno, presente con il Direttore Generale Cono Federico ed il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, di un riconoscimento per il supporto assicurato all’iniziativa, a testimonianza della vicinanza e della sensibilità dimostrate verso un progetto di elevato valore sociale e umano.

Da anni, l’istituto di credito cooperativo è al fianco dei Rotary Club della Città di Salerno e non solo per garantire sostegno alle importanti iniziative sociali poste in essere.

“Siamo particolarmente onorati di aver ricevuto questo riconoscimento da parte del Rotary Club Salerno Est, una realtà che da sempre interpreta con concretezza i valori del servizio e della solidarietà. Il progetto “Kenya 2” rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e soggetti del territorio possa tradursi in azioni capaci di incidere positivamente sulla vita delle persone. E’ il secondo anno che condividiamo questa azione in una zona del mondo molto particolare, dove tanti bambini soffrono. La cooperazione rappresenta lo strumento per andare oltre queste difficoltà e raggiungere obiettivi ambiziosi” ha dichiarato il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico.