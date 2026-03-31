Il Progetto integrato di valorizzazione del Masterplan Litorale Cilento Sud è stato presentato nel corso di un incontro, presso la sala Giunta della Regione Campania, a cui hanno partecipato il Presidente Roberto Fico, l’assessore regionale al Governo del Territorio Vincenzo Cuomo, l’Autorità di Gestione del PR Campania FESR 2021-2027 Sergio Negro e i 13 sindaci dei Comuni coinvolti (Ascea, Camerota, Casal Velino, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati).

La riunione conclusiva della Conferenza di Progettazione ha sugellato un percorso partecipativo che ha coinvolto le comunità interessate, andando a definire progettualità che interverranno su mobilità e accessibilità, sullo sviluppo di comunità energetiche, sul recupero del patrimonio archeologico, storico, architettonico e sulla valorizzazione del territorio quale destinazione turistica. Le opere saranno finanziate con 20 milioni di euro attraverso le risorse della politica di coesione europea della Regione Campania (PR Campania FESR 2021-2027).

“La cooperazione con gli Enti Locali e lo sviluppo di progettazioni condivise è alla base del nostro programma di governo – ha detto Fico – fare sistema ci aiuta a tradurre le risorse europee in opere sul territorio, lo facciamo con il Masterplan e lo stesso stiamo facendo per le Aree Interne. Il lavoro congiunto dei Comuni con l’obiettivo condiviso di portare benefici alle comunità che rappresentano è un modello che vogliamo sostenere”.

La crescita politico-istituzionale dell’intera comunità è stata, infatti, secondo il sindaco di Pollica Stefano Pisani, ente capofila del Masterplan, la chiave che ha permesso di elaborare una strategia che ha inquadrato il litorale del Cilento Sud come un unico comune sul quale intervenire.

“Sosteniamo interventi in un territorio dalle potenzialità straordinarie – ha commentato l’assessore Cuomo – che ha bisogno di essere sempre più connesso per favorire uno sviluppo armonico della nostra regione e il Programma integrato di valorizzazione presentato oggi va nella direzione giusta”.

Il Masterplan/PIV Litorale Cilento Sud interviene su di un’area di 400mila chilometri quadrati, di cui 76 di costa, e coinvolge 49mila abitanti. Ai 13 comuni dell’area target si aggiungono 29 comuni che compongono l’area buffer di 700mila chilometri quadrati di territorio con 36mila abitanti, sulla quale ricadranno gli effetti di alcuni interventi.

Il Masterplan Litorale Cilento Sud segue i Masterplan/PIV del Litorale Domitio-Flegreo e del Litorale Salerno Sud, andando a completare una progettualità integrata di sviluppo per la quasi totalità della costa della Campania.