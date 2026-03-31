In occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato la Questura di Salerno promuove un’iniziativa straordinaria dedicata ai cittadini della provincia.

I Commissariati di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, Battipaglia, Sarno e Cava de’ Tirreni organizzeranno per il 10 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, un Open Day Passaporti finalizzato ad agevolare il rilascio del documento di viaggio.

Nel corso della mattinata saranno accolte le richieste di passaporto riservate ai cittadini residenti nella provincia di Salerno che avranno effettuato la prenotazione tramite il portale dedicato passaportonline.poliziadistato.it

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare il rapporto di prossimità tra la Polizia di Stato e la cittadinanza, in linea con i valori celebrati in occasione dell’anniversario.

Per una più efficiente gestione delle pratiche, si invitano i cittadini a presentarsi muniti della seguente documentazione:

una fototessera recente con sfondo bianco

recente con sfondo bianco documento di identità in corso di validità (con relativa fotocopia)

in corso di validità (con relativa fotocopia) ricevuta del versamento di 42,70 euro (effettuabile presso gli Uffici Postali o online sul sito www.poste.it)

(effettuabile presso gli Uffici Postali o online sul sito www.poste.it) contributo amministrativo di 73,50 euro

per i minori: documentazione dei genitori e presenza del minore al momento della richiesta.

L’accesso allo sportello avverrà secondo l’orario previsto dalla prenotazione e gli utenti sono pertanto invitati a presentarsi presso il Commissariato in cui è stata effettuata la richiesta.

L’iniziativa sarà accompagnata da un’adeguata attività informativa e di sensibilizzazione, anche attraverso lo slogan “Per ogni tua meta, festeggia con la Polizia di Stato il 174° Anniversario – Open Day Passaporti – Esserci Sempre”. La Polizia di Stato rinnova così il proprio impegno quotidiano al servizio dei cittadini confermando attenzione, efficienza e vicinanza al territorio.