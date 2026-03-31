Per consentire la sistemazione del piano viabile Anas procederà alla chiusura totale della Strada Statale Cilentana tra il km 149,000 e il km 149,300 in località Massicelle a Montano Antilia tra le 8.30 e le 12.30 di giovedì 2 aprile.

Saranno attive deviazioni lungo percorsi alternativi. In corrispondenza di questa tratta stradale, interessata da un importante dissesto, Anas ha già definito e consegnato l’intervento principale di ripristino del corpo stradale per un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro.

Le attività su strada verranno avviate dopo il periodo pasquale.

Per continuare le opere della nuova pavimentazione in corso, invece, la chiusura della tratta tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania terminerà domani, mercoledì 1° aprile.

I lavori verranno interrotti per il periodo pasquale e riprenderanno mercoledì 8 aprile, con attivazione del senso unico alternato fino alla fine di maggio.