Salute, ambiente e ricerca, al via nel Cilento un modello integrato di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Venerdì 22 maggio alle ore 11.00, presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità – Tenuta Montisani a Vallo della Lucania, si terrà l’incontro istituzionale dal titolo “Salute, Ambiente e Ricerca: modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio”.

L’iniziativa è promossa dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, l’ASL Salerno e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso di ricerca, monitoraggio e innovazione sui temi della salute pubblica, della tutela ambientale e dello sviluppo territoriale. Nel corso dell’evento sarà siglato un accordo di collaborazione tra le istituzioni coinvolte, finalizzato alla realizzazione di attività integrate di monitoraggio dello stato di salute della popolazione, dell’ambiente e degli ecosistemi territoriali, attraverso l’applicazione di metodologie innovative, attività di ricerca e modelli avanzati di prevenzione e sanità di prossimità.

Il progetto punta a sviluppare un approccio interdisciplinare ispirato ai principi della One Health, basato sull’integrazione tra competenze sanitarie, ambientali e scientifiche, con l’obiettivo di costruire nel Cilento un laboratorio permanente di innovazione territoriale e ricerca applicata.

Interverranno Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale, Virgilio D’Antonio, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Pietro Campiglia, Prorettore dell’Università degli Studi di Salerno, Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’ASL Salerno, Giuseppe Iovane, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Orlando Paciello, Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Marcello Feola, Consulente Innovation Hub presso il Ministero della Salute, Mara Campitiello, Capo del Dipartimento della prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del Ministero della Salute, Paolo Antonio Ascierto, Professore Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’incontro rappresenta un momento di confronto strategico sul ruolo della collaborazione tra istituzioni, ricerca scientifica e governance territoriale nella costruzione di nuovi modelli di prevenzione, sostenibilità e innovazione al servizio delle comunità locali.