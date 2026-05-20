Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza di Salerno, con l’ausilio di unità cinofile, hanno arrestato un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l’indagato sarebbe stato trovato in possesso di circa 733 grammi di cocaina, di 1.040 euro suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti provento dell’attività illecita e di un telefono cellulare.

Secondo una stima preliminare, la droga avrebbe potuto fruttare proventi illeciti per circa 45.000 euro.

L’indagato è stato anche trovato alla guida di un veicolo risultato radiato dal PRA e dall’Archivio Nazionale dei veicoli e successivamente oggetto di fittizia reintestazione oltre che senza patente.