I Carabinieri della Stazione di Valmontone, in provincia di Roma, hanno arrestato 5 persone, denunciandone una sesta per dei tentativi di furti avvenuti all’interno dell’outlet.

Grazie al fiuto della vigilanza del centro commerciale, hanno arrestato in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso, quattro uomini di origini marocchine. Si tratta di un 25enne e di un 35enne, entrambi domiciliati a Napoli e già noti alle forze dell’ordine, di un 36enne residente nel capoluogo campano e privo di precedenti e di un 20enne domiciliato a Battipaglia, anch’egli senza precedenti a proprio carico.

I componenti della banda, in trasferta dalla Campania, sono stati sorpresi immediatamente dopo aver trafugato capi di abbigliamento presso i punti vendita di note griffe, nascondendo la merce, per un valore di 750 euro, all’interno di borse schermate predisposte per neutralizzare i sistemi antitaccheggio.

La situazione però è degenerata quando il 20enne, una volta scoperto mentre oltrepassava le barriere antitaccheggio di un negozio, ha spintonato la responsabile del punto vendita, facendola cadere a terra.

Per questo motivo è stato arrestato anche per il reato di rapina impropria. Per il 20enne e il 35enne si sono aperte le porte del carcere, per gli altri due è scattato l’obbligo di firma.