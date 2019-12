Vallo della Lucania: domani una cerimonia per il cinquantennale del Palazzo di Giustizia

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) di Vallo della Lucania, in collaborazione con l’Associazione Genius Loci Cilento e col patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Vallo della Lucania, ha organizzato per domani, alle ore 11:30, presso l’aula Sofia del Tribunale, un incontro per celebrare il cinquantennale dell’inaugurazione dell’ex Palazzo di Giustizia di Piazza dei Martiri.

Il programma della manifestazione, che vedrà la partecipazione di personalità presenti a quella memorabile giornata del 6 dicembre 1969, nonché decani dell’avvocatura ed altri illustri ospiti, prevede i saluti di Domenico Lentini Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e di Toni Aloia Sindaco di Vallo della Lucania.

Gli interventi saranno di Nunzio Di Giacomo Sindaco di Vallo della Lucania nel 1969, Giovanni Lentini Consigliere dell’Ordine degli Avvocati nel 1969, Luigi Rossi Preside Emerito della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Salerno, Michela Sessa della Società Salernitana di Storia Patria, lo storico Manlio Morra, l’avvocato Enrico Giovine e Gaetano De Luca Presidente del Tribunale.

A moderare saranno Alberico Sorrentino dell’AIGA di Vallo della Lucania e Giuseppe Di Vietri dell’Associazione Genius Loci Cilento.

“Lo studio dell’avvocato è da una parte un posto di difesa della pace sociale, dall’altra una fucina di cultura. Chi crede che l’avvocato umanista sia espressione di un tempo superato, è un miope, perché questa è invece una realtà permanente. Ogni avvocato è e deve essere un umanista. Perché? Perché il segreto dell’umanesimo fu nell’associare le varie vene del sapere e legare il vario sapere alla moralità e alla civiltà e in un tempo come il nostro che è sotto tanti aspetti, di disgregazione, la funzione dell’avvocato è un principio di riassociazione nella funzione combinata dell’avvocato e del magistrato, è un processo di riorganizzazione della società nell’ordine, nell’equilibrio, nella legge”.

Così affermava Alfredo De Marsico durante il discorso per l’inaugurazione del nuovo Palazzo di Giustizia a Vallo della Lucania il 6 dicembre 1969.

