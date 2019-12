I Carabinieri di Torre Orsaia dedicano l’albero di Natale al Brigadiere Tripodi,ucciso dalla criminalità

Sarà un Natale speciale per la Stazione dei Carabinieri di Torre Orsaia che, in occasione delle festività, ha deciso di rinnovare il ricordo del Brigadiere Carmine Tripodi, ucciso il 6 febbraio del 1985 in un agguato da parte della criminalità organizzata calabrese.

Quest’anno infatti il consueto albero di Natale realizzato dai militari della caserma, oltre ad avere i classici addobbi, presenta sulla punta il cappello dei Carabinieri.

Un gesto semplice ma allo stesso tempo intriso di amore e di rispetto nei confronti di un ragazzo che ha perso la vita nell’esercizio del proprio lavoro.

“Questa Stazione dei Carabinieri è stata dedicata nel 2017 proprio al giovane Tripodi originario di Torre Orsaia – ha dichiarato il Maresciallo Domenico Nucera – A questa importante intitolazione abbiamo aggiunto anche un altro piccolo ma significativo gesto che nei prossimi giorni comunicheremo anche alla famiglia. Il ricordo di Carmine è sempre vivo nei nostri cuori“.

– Maria Emilia Cobucci –