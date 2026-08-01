Le Segreterie Provinciali FIT‑CISL Salerno e FILT‑CGIL Salerno esprimono massima solidarietà e vicinanza al lavoratore di Busitalia vittima dell’ennesima aggressione avvenuta nella serata di ieri.

“Durante l’ultima corsa serale un passeggero noto alle Forze dell’Ordine ha imposto con prepotenza una discesa fuori fermata, pretendendo addirittura di urinare all’interno del mezzo. Al rifiuto dell’autista l’individuo ha iniziato a urlare e inveire, per poi sfondare violentemente la porta del bus, provocando la rottura del vetro e ferendo il conducente, costretto a ricorrere alle cure mediche e a un periodo di infortunio” spiegano le organizzazioni sindacali.

Le Forze dell’Ordine hanno identificato l’aggressore.

“Una escalation di violenza che non può più essere tollerata – dichiarano i Segretari Corace e Morra – L’episodio di ieri si inserisce in un quadro di crescenti aggressioni ai danni degli operatori del trasporto pubblico locale. Questi fatti dimostrano che la misura è colma: gli autisti e il personale di front line non possono continuare a lavorare in condizioni di rischio costante. Siamo al fianco del collega aggredito e di tutti i lavoratori che ogni giorno garantiscono un servizio pubblico essenziale. Condanniamo con forza questo atto di violenza, l’ennesimo in un mese segnato da aggressioni inaccettabili. La nostra battaglia per la sicurezza non si fermerà: continueremo a pretendere interventi immediati, concreti e verificabili”.

Le organizzazioni sindacali chiedono l’aumento dei controlli nelle fasce orarie e nelle zone più sensibili, piena applicazione del protocollo definito al tavolo tecnico in Prefettura, con l’obbligo per le aziende di trasmettere report trimestrali utili alle forze dell’ordine per presidiare i punti critici, l’accelerazione sull’acquisto e installazione delle dash cam a bordo dei mezzi, strumento indispensabile per tutelare gli autisti e documentare le aggressioni e un impegno istituzionale affinché l’aggressore venga giudicato e condannato rapidamente, così da costituire un deterrente reale contro futuri episodi di inciviltà.

FIT‑CISL Salerno e FILT‑CGIL Salerno ribadiscono che la sicurezza dei lavoratori non è negoziabile. Le Segreterie continueranno a vigilare, denunciare e pretendere interventi strutturali finché ogni autista potrà svolgere il proprio lavoro senza paura.