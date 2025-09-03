Lutto a Sarconi, nella Val d’Agri, dove è scomparso il sindaco Giovanni Tempone a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Era ricoverato all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove il suo cuore ha smesso di battere questa mattina.

Alla notizia della sua morte il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi si è espresso in un messaggio di cordoglio per la famiglia del primo cittadino scomparso e per la comunità del piccolo centro valdagrino.

“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del sindaco di Sarconi Giovanni Tempone – dichiara Bardi -. Da tempo combatteva con coraggio la malattia, ma non ha mai smesso di dedicare energie e passione alla sua comunità, dimostrando fino all’ultimo cosa significhi essere un amministratore autentico, vicino alla sua gente. Giovanni lascia un vuoto perché era una persona capace di unire, di ascoltare e di guidare con umiltà e determinazione. A chi gli è stato vicino va il mio abbraccio più sincero. Sarconi perde il suo sindaco, ma soprattutto un amico generoso e un uomo che ha creduto fino in fondo nella forza della sua comunità”.

Addolorata sia la comunità di Sarconi che l’intera Val d’Agri dove Giovanni Tempone era un politico stimato ma soprattutto un uomo disponibile con tutti e un professionista affermato.

“Con profonda commozione e grande dolore, l’Amministrazione Comunale di Sarconi annuncia alla cittadinanza la scomparsa del Sindaco Giovanni Tempone, guida instancabile e punto di riferimento per l’intera comunità – scrive l’Ente -. Per onorarne la memoria e testimoniare il cordoglio collettivo, è stato proclamato lutto cittadino da oggi, 3 settembre, alle ore 13:00 e fino alle ore 20:00 di domani, giovedì 4 settembre 2025. L’Amministrazione Comunale, il Consiglio e i dipendenti si uniscono al dolore della famiglia, esprimendo la più sentita vicinanza ai parenti e a tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Giovanni Tempone, uomo di valori, dedizione e amore profondo per il suo paese”.

La camera ardente è stata allestita presso la Chiesa di Sant’Antonio. I funerali si terranno domani, giovedì 4 settembre, alle ore 17:00, in Piazza Aldo Moro. Sarà l’occasione per tutta la comunità di stringersi insieme, ricordare con gratitudine l’impegno del Sindaco e accompagnarlo nell’ultimo saluto.

Tempone, che aveva 60 anni e faceva l’architetto, era stato eletto alla guida del paese nel 2021 con la lista civica “SiAmo Sarconi”. Molto attivo negli anni per la sua gente, era stato presidente della Pro Loco, assessore e vicesindaco.