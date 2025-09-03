Domenica 7 settembre il Gruppo territoriale di Polla della Croce Rossa Italiana organizza la prima edizione dell’iniziativa “Isole della salute”.

L’appuntamento è in programma a partire dalle 16.30 in Piazza Monsignor Antonio Forte con attività interattive per adulti e bambini e tanti piccoli gadget in regalo per chi parteciperà.

Un pomeriggio di attività educative e divertenti su prevenzione, sensibilizzazione alla donazione del sangue, educazione alimentare e stradale, stili di vita sani.

“Vieni a conoscerci e a vivere con noi un’esperienza unica dedicata alla salute e al benessere” fanno sapere i volontari della CRI di Polla.