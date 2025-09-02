La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico, ha approvato due importanti provvedimenti finalizzati a ridurre in maniera significativa i tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Si tratta di un intervento straordinario e integrato che prevede da un lato il potenziamento dell’attività del personale sanitario dipendente delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e dall’altro il coinvolgimento delle strutture private accreditate e contrattualizzate già collegate al CUP regionale.

Con l’approvazione dei Piani attuativi aziendali 2025 la Regione ha ripartito e assegnato 3.457.306,97 euro alle Aziende Sanitarie per la riduzione delle liste di attesa e per il potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche entro il 31 dicembre 2025, ricorrendo all’utilizzo di prestazioni aggiuntive del personale in servizio presso le Aziende Sanitarie Regionali. Il Piano riguarda attività di endoscopia digestiva, cardiologia, radiologia, senologia, neurologia, endocrinologia, oculistica, ortopedia, pneumologia, urologia e altre branche specialistiche, con l’obiettivo di recuperare rapidamente le attese più critiche. Inoltre, è ribadita la raccomandazione di estendere l’erogazione delle prestazioni anche nei giorni di sabato e domenica e in fasce orarie più ampie, come previsto dalla legge nazionale, per rispondere in maniera concreta alla domanda crescente.

Accanto al rafforzamento delle attività del personale pubblico la Giunta ha approvato un Piano operativo che rimodula le azioni da attuare per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in lista d’attesa, che potranno essere svolte dalle strutture private accreditate e contrattualizzate che afferiscono al Centro Unico di Prenotazione (CUP).

L’iniziativa prevede la rifinalizzazione di risorse non utilizzate entro il 2024, pari complessivamente a 2.031.686,75 euro, già stanziate con la D.G.R. 660/2024: 1.278.842,23 euro per l’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP); 752.844,52 euro per l’Azienda Sanitaria di Matera (ASM).

Le prestazioni interessate comprendono visite cardiologiche, ginecologiche, neurologiche, oculistiche, ortopediche, gastroenterologiche, ecografie, TAC, risonanze magnetiche ed esami diagnostici ad alta priorità. I cittadini potranno prenotare queste prestazioni tramite CUP, con le stesse modalità delle strutture pubbliche, senza alcun costo aggiuntivo: la spesa resterà interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale.

“Con questi due provvedimenti – ha dichiarato l’assessore Cosimo Latronico – la Regione Basilicata mette in campo un’azione straordinaria per affrontare le criticità delle liste d’attesa. Abbiamo stanziato oltre 3,4 milioni di euro per prestazioni aggiuntive del personale pubblico e recuperato più di 2 milioni di euro per coinvolgere le strutture private accreditate e contrattualizzate. Ridurre le liste d’attesa non è solo un obiettivo organizzativo, ma una questione di equità sociale e di tutela del diritto alla salute. Grazie al contributo di tutti gli attori del sistema sanitario, pubblici e privati accreditati, intendiamo assicurare ai cittadini lucani servizi di qualità, trasparenza nell’utilizzo delle risorse e un accesso equo alle prestazioni sanitarie“.