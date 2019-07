Domani a Polla ritorna l’appuntamento “Domenica al Museo” alla scoperta delle bellezze artistiche

Ritorna a Polla l’appuntamento alla scoperta delle bellezze artistiche con “Domenica al Museo“, l’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dall’associazione Lilium.

Ogni prima domenica del mese, infatti, è possibile visitare musei, monumenti, gallerie, parchi e giardini monumentali delle città italiane gratuitamente.

Domani, domenica 7 luglio, sarà possibile accedere gratis al Convento di Sant’Antonio in via Ragolia e alla Cappella Palmieri in via San Rocco.

Le visite si terranno dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

