Va in ospedale a Battipaglia con una ferita da arma da fuoco ad una gamba. Indagini in corso
Uomo ferito da un colpo di pistola ad una gamba.
È quanto accaduto nei giorni scorsi a Olevano sul Tusciano. Il 40enne è stato soccorso dai sanitari dell’ospedale di Battipaglia.
Ai medici lo sventurato ha raccontato che il colpo è partito accidentalmente.
Tuttavia è stata fatta segnalazione e sull’accaduto indaga la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno.
Le indagini chiariranno la natura accidentale dell’accaduto o un tentativo di gambizzazione.