“Sembrava che il peggio fosse passato con il ‘dietrofront’ del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sulla chiusura del Reparto Prevenzione Crimine (RPC) Basilicata lo scorso febbraio. Eppure, a mesi di distanza, restano interrogativi che non possono più restare senza risposta. Ad oggi, nonostante la disponibilità di nuovi locali ristrutturati presso la sezione della Polizia Stradale di Potenza, il trasferimento del personale non è ancora avvenuto. Perché questo tentennamento? Perché uffici pronti e moderni restano vuoti mentre il personale attende risposte? Il timore, sempre più concreto, è che il progetto di chiusura non sia stato affatto accantonato ma semplicemente ‘congelato’ o sostituito da una strategia di lento e inesorabile logoramento”.

E’ quanto dichiarato dal Segretario Provinciale SAP Potenza Angelo Di Pierri che sottolinea come i dati parlano chiaro e descrivono un depauperamento sistematico con trasferimenti senza ricambio e infatti molti operatori sono stati trasferiti in altre province senza che venissero previste sostituzioni, riducendo drasticamente la forza operativa sul territorio lucano, a questo si aggiunge la perdita di professionalità: il passaggio di ruolo dei sovrintendenti, anziché tradursi in un potenziamento interno, ha visto il loro immediato trasferimento in Questura, sottraendo al Reparto competenze fondamentali acquisite negli anni.

“Ci rivolgiamo agli organi di stampa e alle istituzioni affinché si faccia chiarezza su tre punti fondamentali: Quali sono le reali motivazioni tecniche o burocratiche che impediscono il trasferimento nei locali già ristrutturati della Polizia Stradale? Esiste un piano concreto di rilancio dell’RPC Basilicata o si sta procedendo verso una chiusura “di fatto” per mancanza di personale? Come si intende garantire l’operatività di un reparto strategico per la prevenzione dei reati in una regione che non può permettersi alcun arretramento dello Stato?” continua.

“La sicurezza della Basilicata non può essere gestita con l’incertezza – conclude – Chiediamo risposte immediate per la dignità dei poliziotti che vi operano e per la tutela della legalità sul territorio. I cittadini lucani non meritano la perdita di un ulteriore avamposto della sicurezza: dopo la chiusura del Compartimento della Polizia Stradale e il declassamento della Polizia Postale, lo smantellamento dell’RPC rappresenterebbe un segnale di abbandono che la nostra comunità non può e non deve accettare”.