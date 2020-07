Va a far visita ai cari defunti al cimitero di Savoia di Lucania e i ladri le rubano la borsa dall’auto

Nuovo episodio di furto nel Melandro dove una borsa è stata rubata da un’automobile a Savoia di Lucania. Nei giorni scorsi lo stesso episodio si è verificato in contrada Malde a Vietri di Potenza.

I ladri hanno agito nei pressi del parcheggio del cimitero dove era parcheggiata l’automobile di una donna del posto che si era recata a salutare i suoi cari defunti. La donna si è accorta di una persona e di un’altra auto nelle vicinanze della sua. Ha quindi notato movimenti strani e si è preoccupata. Giunta in auto, si è resa conto della borsa che mancava. Bottino alquanto magro, anzi del tutto nullo, per i ladri. In borsa c’erano solamente tre euro. Alcuni documenti sono stati ritrovati lungo la strada che dal cimitero porta sulla Strada Provinciale 12 Vietrese.

Dopo l’accaduto la vittima ha allertato i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. La donna ha sporto denuncia in Caserma per il furto subito, fornendo anche elementi utili per l’individuazione dei ladri.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.

– Claudio Buono –