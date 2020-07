Ospedale di Potenza. Importante intervento dell’équipe di Senologia su una paziente di soli 23 anni

Intervento di altissima professionalità da parte dell’équipe Senologica del “San Carlo” di Potenza su una paziente di soli 23 anni della provincia di Salerno.

La paziente aveva già subito, a soli 22 anni, un intervento per condrosarcoma dell’ala iliaca sinistra e successivo trattamento radioterapico presso l’ospedale “Galeazzi”di Milano. Nel novembre del 2019 è stata sottoposta ad osservazione presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Senologica del “San Carlo” per una neoformazione alla mammella destra e una linfoadenopatia ascellare a sinistra. Dopo gli accertamenti strumentali e la biopsia positiva per carcinoma alla mammella destra e metastasi ascellari controlaterali è stata inviata in Oncologia Medica per una chemioterapia neoadiuvante ed immunoterapia.

La paziente è stata sottoposta, la settimana scorsa, presso il Reparto di Chirurgia Senologica ad una mastectomia nipple sparing (con conservazione del complesso areola-capezzolo) bilaterale, biopsia del linfonodo sentinella a destra, linfectomia ascellare sinistra con utilizzo di Focus.

L’individuazione del linfonodo sentinella è stata praticata con la metodica del doppio tracciante come da nuove indicazioni internazionali. Oltre alla linfoscintigrafia è stato utilizzato il tracciante Blu Patent iniettato in sede mammaria peri-areolare per una più precisa individuazione del linfonodo sentinella.

Per restituire l’integrità corporea alla paziente sono state impiantate delle protesi bilaterali.

