E’ stato approvato dal Consiglio regionale della Campania il Regolamento attuativo della Legge regionale n.5 del 2024. Con questo voto si chiude il processo di riforma delle norme del governo del territorio della Regione, iniziato con l’approvazione della Legge regionale 13/2022 sulla Rigenerazione urbana.

Il Regolamento approvato aggiorna il precedente che risaliva al 2011 e fornirà ai Comuni indicazioni sulle procedure urbanistiche aggiornate dalla legge 5/2024 e una serie di altri importanti strumenti a disposizione dei Comuni e dei tecnici campani, come la perimetrazione di individuazione del territorio urbanizzato e rurale, lo schema di Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale- RUEC e le linee guida in materia di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).

“Si tratta di un altro importante passaggio, stavolta definitivo nel segno della semplificazione e della sburocratizzazione, che va incontro alle esigenze pratiche dei Comuni della Campania” ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca.

“L’approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo Regolamento – ha dichiarato l’assessore Bruno Discepolo – sancisce la fine di un percorso virtuoso iniziato già nella precedente legislatura e dota la Campania del quadro normativo più aggiornato nella materia del governo del territorio di tutte le regioni italiane. Si abbandona definitivamente la strada dell’espansione urbana illimitata e all’interno di un processo di semplificazione procedurale si affermano pienamente i nuovi paradigmi del contrasto al consumo di suolo e della promozione della rigenerazione urbana. Un risultato importante che è stato reso possibile grazie all’impegno e alla condivisione della struttura regionale, della IV Commissione consiliare, e di tutte le forze politiche e i soggetti, Associazioni, Ordini professionali, Università, che a vario titolo hanno dato un contributo alla redazione dei diversi strumenti normativi e regolamentari“.