“Oggi si apre un processo che riguarda l’Italia intera, le sue istituzioni e la sua società civile” così Dario Vassallo, fratello del Sindaco pescatore ha commentato la prima udienza del dibattimento iniziato oggi a Salerno.

Dopo quindici anni, infatti, al Tribunale di Salerno si tiene la prima udienza a carico di quattro presunti responsabili dell’omicidio. “È un momento di grande importanza, non solo per la famiglia Vassallo e per la Fondazione, ma per tutti i cittadini che chiedono verità e giustizia – commenta Dario – Chi ha ucciso Angelo ha colpito non solo un uomo, ma lo Stato stesso. Per questo chiediamo che le istituzioni siano unite in questo percorso”.

Vassallo fa riferimento anche ai militari. “Abbiamo chiesto all’Arma dei Carabinieri di costituirsi parte civile, perché l’Arma con la A maiuscola merita rispetto e non deve essere confusa con chi ne ha leso l’immagine. Questo processo non appartiene a una città o a un tribunale, ma rappresenta una battaglia nazionale per la legalità, la dignità e il futuro del Paese“.

Quanto al processo, Dario Vassallo prevede che “ce ne sarà sicuramente un altro, almeno altre cinque persone che indirettamente o direttamente fanno parte di questa tragedia”.

Al fianco della famiglia Vassallo anche l’avvocato Antonio Ingroia:” La giustizia arriva, magari lenta, magari tardi, ma arriva – ha commentato -. Credo che sia un momento molto importante. Merito, va detto ancora una volta, della Procura di Salerno e ai carabinieri del Ros che hanno indagato senza guardare in faccia a nessuno”.

Per Ingroia la costituzione di parte civile di tante associazioni dimostra che “c’è un’Italia che crede ancora nella giustizia e che vuole verità e giustizia”.