Questa mattina nella sede della Provincia di Salerno due leggende della pallavolo femminile italiana: Monica De Gennaro campionessa olimpica e mondiale in carica e Consuelo Mangifesta, in rappresentanza della Lega Volley femminile di serie A.

L’una 38 anni con una carriera da fuoriclasse assoluta, l’altra fortissima schiacciatrice del Matera e della Nazionale Italiana di qualche anno fa. Ad accoglierle il Presidente della Provincia e Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il Consigliere provinciale delegato allo Sport Antonio Fiore.

“Un esempio da seguire Monica, l’umiltà fatta persona” così alcuni presenti all’incontro hanno definito la campionessa De Gennaro.

L’occasione dell’incontro è stata la presentazione della seconda edizione del Torneo di Volley femminile Under 16 “Pink Gen”, promosso dalla Provincia di Salerno. Le partecipanti saranno sicuramente stimolate a dare il massimo con l’esempio della squadra che ha riportato l’Italia a vincere i mondiali del settore dopo 23 anni.