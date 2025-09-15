E’ morto in ospedale poche ore dopo essere stato colpito da un taser Claudio Citro, 41enne originario di Salerno ma residente a Reggio Emilia.

L’uomo ha smesso di vivere questa mattina all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove era stato ricoverato verso le 6 in seguito ad una colluttazione con alcuni agenti della Polizia di Stato. Aveva a carico diversi precedenti penali e negli anni scorsi era stato coinvolto in un’indagine su usura ed estorsione.

Secondo le prime ricostruzioni, all’alba di oggi la Polizia è intervenuta a Massenzatico, una frazione di Reggio Emilia, dove Citro camminava agitato e dava in escandescenze in via Beethoven. I poliziotti, dopo averlo intercettato, hanno cercato di calmarlo, ma l’uomo avrebbe reagito con violenza e uno degli agenti avrebbe tirato fuori il taser in dotazione per cercare di frenarlo.

Una volta colpito dal taser, Citro si è sentito male ed è caduto a terra. Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo e poi hanno provveduto al traporto al Pronto Soccorso. Il 41enne è morto poco tempo dopo il ricovero.

La Procura di Reggio Emilia ora dovrà fare luce su cosa è accaduto: se vi fossero problemi pregressi o se il taser ha provocato la crisi fatale. E’ stato dunque aperto un fascicolo e si stanno verificando i tempi e le modalità dell’intervento della pattuglia che è venuta a contatto con Claudio Citro.