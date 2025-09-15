Teggiano: al via la presentazione delle domande per l’acquisto dei libri scolastici
L’Amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele di Candia, rende noto che è possibile presentare domanda per il contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2025/2026.
Il beneficio verrà erogato in base all’ISEE. Due le fasce previste: da 0 a 10.633 euro a cui saranno destinate prioritariamente le risorse disponibili; da 10.633,01 a 13.300 euro a cui andranno le risorse residue risorse.
La richiesta deve essere compilata sull’apposito modello di domanda che può essere ritirato presso la Segreteria della Scuola, presso l’Ufficio P.I. del Comune oppure scaricato dal sito del Comune.
La domanda deve essere corredata dalla fattura o ricevuta fiscale dei libri acquistati, dalla certificazione ISEE 2025 in corso di validità, redatta secondo la vigente normativa, dalla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dalla dichiarazione relativa alla scelta della modalità di riscossione del contributo.
La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre presso la Segreteria della Scuola frequentata nel corrente anno scolastico. Per tutti i dettagli è possibile consultabile l’avviso CLICCANDO QUI