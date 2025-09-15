Dopo numerose segnalazioni pervenute negli ultimi giorni al Comune di Monte San Giacomo, l’ultima della quale stamattina, l’Amministrazione guidata dalla sindaca Angela D’Alto ha trovato tre cavalli vaganti nel pressi del Campo Sportivo, su suolo pubblico.

Dando seguito all’ordinanza comunale 23/2024, avente per oggetto “Divieto pascolo vagante sul territorio comunale”, che prevede che gli animali che verranno trovati a vagare liberamente e senza custodia sulla pubblica strada o in aree demaniali saranno sottoposti a sequestro amministrativo e custoditi in apposite strutture, si è immediatamente provveduto in tal senso.

Contestualmente sono stati avvisati i Carabinieri Forestali e l’ASL Veterinaria, prontamente giunti sul posto.

“Al momento e finché non saranno ottemperate tutte le disposizioni e comminate le relative sanzioni, i cavalli rimarranno sotto sequestro – fanno sapere dal Comune -. Non smetteremo di profondere tutto il nostro impegno finché questo annoso e insostenibile problema degli animali vaganti non verrà risolto. Continueremo a collaborare con tutte le istituzioni preposte con onestà e coraggio, con tutti i mezzi che la legge mette a nostra disposizione, per estirpare in tutto il territorio comunale un fenomeno che danneggia da decenni tantissimi cittadini e che non può essere considerata una fatalità da accettare supinamente. Confidiamo nel buonsenso di tutti e invitiamo i cittadini a rivolgersi sempre a istituzioni e Forze dell’Ordine“.