Uomo originario di Ascea perde la vita in un tragico incidente in moto in Toscana
Un 41enne originario di Mandia, frazione di Ascea, ha perso la vita in un tragico incidente in moto questa mattina a Vicopisano, in provincia di Pisa.
Si tratta di Benito Vasile, che abitava per lavoro in Toscana ed era dipendente di Trenitalia.
Viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, è rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone sulla Provinciale Vicarese.
A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Presenti sul posto anche i Carabinieri.
Sconvolta la comunità di Mandia appena giunta la drammatica notizia del 41enne che nella sua terra di origine ha i familiari e dove tornava appena gli era possibile.