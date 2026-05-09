Prosegue l’azione di contrasto al commercio illegale e al degrado urbano da parte della Polizia Municipale di Eboli.

Ieri gli agenti sono intervenuti in via Democrito a Santa Cecilia per smantellare un mercatino dell’usato totalmente abusivo che, secondo le segnalazioni dei residenti, si teneva regolarmente ogni pomeriggio. ​

L’operazione, scattata dopo ripetuti esposti, ha permesso di interrompere un’attività di vendita non autorizzata gestita prevalentemente da cittadini extracomunitari.

Due venditori ambulanti sono stati identificati e sanzionati ai sensi della Legge Regionale. Per entrambi è scattata una multa di 5.000 euro per esercizio di attività commerciale su area pubblica senza alcun titolo autorizzativo.

La Polizia Municipale ha proceduto al sequestro amministrativo di numerosi capi di abbigliamento, calzature e merce varia pronta per la vendita.

All’arrivo delle pattuglie diversi altri ambulanti dediti alla vendita illegale si sono dati alla fuga, disperdendosi nei campi adiacenti e facendo perdere le proprie tracce. ​L’intervento di via Democrito rientra in un piano più ampio di monitoraggio del territorio volto a garantire il rispetto delle regole e a tutelare il commercio regolare, colpito dalla concorrenza sleale dei mercatini abusivi.