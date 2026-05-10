Lotta all’abusivismo edilizio a Capaccio Paestum.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidati dal Maggiore Antonio Rinaldi, hanno eseguito un importante intervento in località Torre di Paestum, precisamente in via Poseidonia, per contrastare l’abusivismo edilizio in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta. L’operazione ha interessato un lotto alberato di circa 3.000 mq.

Gli accertamenti hanno fatto emergere una trasformazione urbanistica radicale del sito, attuata in totale assenza di titoli abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche.

Nello specifico, l’area era stata allestita per scopi commerciali e ricreativi attraverso la realizzazione abusiva di 7 manufatti in legno (per una superficie totale di 300 mq), l’installazione di 4 roulotte targate, un furgone attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande e la creazione di aree delimitate da staccionate, tra cui una denominata “area tende”.

Il tutto era servito da reti idriche ed elettriche.

Le opere, eseguite in violazione del DPR 380/2001, ricadono in zona sottoposta al vincolo archeologico e di inedificabilità assoluta ai sensi della Legge 220/1957 (Legge Zanotti Bianco). È stata accertata la lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 27 e 30 del DPR 380/2001.

L’attività ha portato alla denuncia dell’amministratore e del socio unico della società che gestisce l’area, e anche del locatario del terreno.