Uomo investito da un’auto a Brienza. Ricoverato in gravi condizioni
Apprensione per le sorti di un 75enne che oggi è stato investito da un’auto in viale Stazione a Brienza.
Alla guida un ultraottantenne che si è fermato a prestare soccorso dopo l’impatto tra il veicolo e il malcapitato le cui cause sono in fase di accertamento.
Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il ferito al “San Carlo” di Potenza. È ricoverato in prognosi riservata a causa dei vari traumi riportati.
Rilievi affidati ai Carabinieri a cui toccherà ricostruire la dinamica. Negativi i test per droga e alcol effettuati sul conducente che è rimasto sotto shock per quanto accaduto.