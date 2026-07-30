Apprensione per le sorti di un 75enne che oggi è stato investito da un’auto in viale Stazione a Brienza.

Alla guida un ultraottantenne che si è fermato a prestare soccorso dopo l’impatto tra il veicolo e il malcapitato le cui cause sono in fase di accertamento.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il ferito al “San Carlo” di Potenza. È ricoverato in prognosi riservata a causa dei vari traumi riportati.

Rilievi affidati ai Carabinieri a cui toccherà ricostruire la dinamica. Negativi i test per droga e alcol effettuati sul conducente che è rimasto sotto shock per quanto accaduto.