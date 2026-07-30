Serata di intense emozioni ieri a Monte San Giacomo dove si è tenuta la V Consulta dei Sangiacomesi nel mondo, svoltasi presso lo storico Palazzo Marone.

La comunità per l’occasione si è stretta attorno ai suoi conterranei i quali, sparsi in varie parti del mondo, portano sempre nel cuore le loro origini e il costante e continuo richiamo della loro terra. Un momento straordinario di festa, emozioni e radici, dunque, all’insegna della condivisione e dell’orgoglio.

Presente, tra gli altri, oltre all’Amministrazione comunale e alle autorità civili e religiose, anche l’europarlamentare Lello Topo.

Dopo la sessione istituzionale, la comunità si è ritrovata all’aperto per un piacevole momento conviviale, prima di trasferirsi in Villa Comunale per chiudere la serata in bellezza: uno spettacolo travolgente di musica e cabaret napoletano guidato dal maestro Luciano Capurro, che ha regalato sorrisi ed emozioni a tutti i presenti.

“Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa serata straordinaria: a chi ha organizzato, a chi ha cucinato, a chi ha partecipato con entusiasmo e amicizia” le parole della Sindaca Angela D’Alto.