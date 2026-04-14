Paura questa sera a Salerno dove un uomo è stato investito da un autobus.

L’incidente si è verificato in via dei Principati, quando il pedone è stato urtato dal bus per cause che sono in fase di ricostruzione.

Cadendo sul marciapiedi è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Ruggi”. Qui i medici ne hanno disposto il ricovero.

I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della Polizia Municipale, mentre le squadre di Pissta sono intervenute per la pulizia del tratto di strada.