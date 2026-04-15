Lo Sporting Sala Consilina ufficializza il rinnovo di Simone Foti per la stagione 2026-2027.

Giocatore forte e combattivo, con margini di crescita ancora importanti, ha dimostrato di saper stare dentro ogni tipo di partita e di avere le caratteristiche ricercate dal club.

“Il rinnovo è una scelta coerente con il percorso che stiamo portando avanti. Vogliamo dare continuità al gruppo e rafforzare un’identità fatta di lavoro, impegno e senso di appartenenza” hanno fatto sapere dalla società.

“Sono contento e orgoglioso – ha sottolineato Foti – di continuare questo percorso con lo Sporting. Ringrazio la società per la fiducia e voglio contribuire a raggiungere traguardi importanti insieme”.