Prosegue l’attività di vigilanza della Polizia Municipale di Castellabate, diretta dal Comandante Alberto Giorgio, a tutela del rispetto delle regole del commercio locale e della sicurezza urbana.

Nel corso degli ultimi controlli effettuati su Corso Matarazzo sono state accertate irregolarità in due attività commerciali. Oltre alle sanzioni previste, è stata disposta la chiusura immediata degli esercizi per mancato rispetto del regolamento comunale in materia commerciale e per occupazione abusiva di suolo pubblico.

La Guardia di Finanza è intervenuta nell’ambito delle operazioni procedendo al sequestro di alcuni prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel garantire il rispetto delle normative vigenti, a tutela dei cittadini, dei consumatori e degli operatori che lavorano nel rispetto delle regole.