Attimi di terrore sabato notte ad Oliveto Citra dove si è verificato un accoltellamento.

Per cause da accertare, un 51enne di Buccino è stato colpito da diversi fendenti al torace e all’addome ed è giunto autonomamente presso il locale ospedale “San Francesco d’Assisi” dove è stato ricoverato d’urgenza in prognosi riservata. Le sue condizioni sono subito apparse critiche, fortunatamente, però, pare che i fendenti non abbiano intaccato organi vitali.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto: sembrerebbe che la vittima sia stata aggredita da un gruppo di sconosciuti ma sono in corso le indagini.

Sull’episodio, infatti, stanno cercando di far luce i Carabinieri della Compagnia di Eboli, agli ordini del Capitano Greta Gentili, che stanno raccogliendo indizi utili al fine di risalire ai responsabili anche grazie all’ausilio di eventuali telecamere presenti in zona.