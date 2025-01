Ennesimo furto ad Eboli.

Nella zona di San Cataldo i ladri sono riusciti in pochi minuti a scardinare la cassaforte all’interno di un appartamento.

Dal modo in cui hanno agito pare che i malviventi conoscessero gli spostamenti della famiglia che era appena uscita per partecipare ad una festa. In quel frangente ignoti hanno messo a segno il colpo e sono fuggiti con un bottino di preziosi.

Spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Eboli risalire ai responsabili.