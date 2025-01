Sorprende i ladri in casa e viene aggredito.

E’ quanto accaduto nelle scorse sere a Salerno, nel quartiere Matierno, dove un anziano del posto ha fatto rientro nella propria abitazione insieme alla moglie e ha sorpreso i malviventi intenti a compiere il furto.

La coppia, spaventata per la spiacevole sorpresa, ha iniziato ad urlare per mettere i furfanti in fuga. I ladri, però, prima di scappare hanno aggredito il proprietario di casa.

Per il malcapitato si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale per le cure del caso. Su quanto accaduto sono state avviate le indagini dalla Polizia di Stato.