Uomo colpito con un bastone durante un litigio a Colliano. Indagini in corso
Lite degenera in violenza a Colliano.
È quanto accaduto domenica scorsa. Un italiano e uno straniero, sembrerebbe per futili motivi, avrebbero avuto una discussione.
Al culmine, lo straniero avrebbe colpito il suo interlocutore con un bastone, cagionandogli diverse ferite alla testa.
Per questo motivo è stato trasportato in ospedale e curato dai sanitari.
Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Colliano, coordinati dalla Compagnia di Eboli.