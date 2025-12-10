Lite degenera in violenza a Colliano.

È quanto accaduto domenica scorsa. Un italiano e uno straniero, sembrerebbe per futili motivi, avrebbero avuto una discussione.

Al culmine, lo straniero avrebbe colpito il suo interlocutore con un bastone, cagionandogli diverse ferite alla testa.

Per questo motivo è stato trasportato in ospedale e curato dai sanitari.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Colliano, coordinati dalla Compagnia di Eboli.